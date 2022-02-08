Son Dakika: Benzine de zam geliyor

08 Şubat 2022 Salı, 10:24

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Dün motorine yapılan 80 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzinde zam bekleniyor.

Sözcü'nün akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatının bu geceden itibaren 72 kuruş zamlanması bekleniyor.

MOTORİNİN ARDINDAN BENZİN DE 15 TL’Yİ AŞACAK

Pompa fiyatlarına yansıyacak zammın ardından benzinin litresinin yaklaşık olarak İstanbul’da 14,46 TL’den 15,18 TL’ye, Ankara’da 14,56 TL’den 15,28 TL’ye, İzmir’de 14,58 TL’den 15,30 TL’ye yükselecek.

Geçen sene 8 Şubat’ta 7,19 TL olan benzin, bugünkü fiyat artışıyla birlikte bir yılda yüzde 111 oranında zamlanmış olacak.

Bu dönemde petrol fiyatları yaklaşık yüzde 50 oranında zamlanırken, dolar kuru yaklaşık yüzde 90 arttı. Zammın büyük bölümü TL’deki değer kaybından kaynaklandı.

MOTORİNE BİR YILDA YÜZDE 134 ZAM

Dün geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 14,60 TL'den 15,40 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 14,71 TL'den 15,51 TL'ye yükselmişti.

7 Şubat 2021'de 6,59 TL olan İstanbul'da motorinin litre fiyatı, bir yılda yüzde 134 oranında zamlanmış oldu.

Petrol fiyatlarının bir yılda 60 dolardan 93 dolara yükselmesinin yanı sıra dolar kurunun bu dönemde 7,05 TL'den 13,55 TL'ye yükselişi, akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor.