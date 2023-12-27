Son dakika... Beştepe'de kritik asgari ücret görüşmesi

Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:38

Güncelleme: 27.12.2023 - 12:06

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamanını etkileyen 2024 asgari ücreti için süreç devam ediyor.

Milyonlarca çalışan asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtını merak ediyor.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısını Cumhurbaşkanlığı’nda yapacağı öğrenildi.

Edilinen bilgiye göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun diğer üyelerini Beştepe'ye davet etti.

Asgari ücrete ilişkin kritik görüşme saat 16.30'da Beştepe'de gerçekleşecek. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin açıklanması bekleniyor.

IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantısını gerçekleştireceğini ve en kısa sürede asgari ücreti açıklamayı planladıklarını söyledi. Işıkhan, toplantının ne zaman yapılacağı sorusuna, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE RAKAM BELLİ OLDU MU?

Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı?" sorusuna ise "Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok; çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız" cevabını verdi.

ZAM ORANLARINA GÖRE RAKAMLAR

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

DİSK-AR'ın asgari ücret araştırmasına göre 2013-2023 döneminde Türkiye'de asgari ücretin Euro bazında yıllık ortalama değişimi yüzde 1,6 oldu. Böylelikle Türkiye AB ülkeleri arasında yıllık ortalama değişim bakımından son sırada yer aldı.