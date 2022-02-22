Son dakika: Bitcoin’de Ukrayna-Rusya depremi: Sert düşüş

22 Şubat 2022 Salı, 14:54

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki iki tartışmalı bölge Donbas (Donetsk) ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı. Bu karar kripto para piyasalarında sert düşüşe neden oldu. Risk almak istemeyen yatırımcı altın gibi daha güvenli kabul edilen yatırım araçlarına yöneldi.

Yaşanan gelişmeler sonrsı Haftaya 39 bin seviyesinin üzerinde başlayan Bitcoin, Ukrayna’da tansiyonun artmasıyla birlikte 37 bin seviyelerine indi. Bitcoin’deki günlük düşüş yüzde 6 civarında oldu. Ethereum’daki günlük düşüş ise yüzde 8’in üzerinde gerçekleşti.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Bitcoin, yüzde 6 gerileyerek 37 bin 876 dolara indi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 40.26'ya yükseldi.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'daki düşüş ise daha fazla oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 8.1 gerileyerek 2 bin 524 dolara geriledi.

RİPPLE DE GERİLEDİ

Ripple ise sert düşen kripto paralar arasına girdi. XRP'nin fiyatı yüzde 13.2 düşerek 69 cente indi. Böylece Ripple 70 cent seviyesinin altını görmüş oldu.

DOGECOİN SERT DÜŞTÜ

Dogecoin'deki düşüş ise yüzde 9 oldu. DOGE'un fiyatı 12 cente indi. Dogecoin aynı zamanda ilk 100'de bir sıra daha kaybederek 13'e geriledi.