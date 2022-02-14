Son dakika: Borsa çakıldı!
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da satışlar sertleşirken BİST 100'de kayıplar yüzde 3,6'yı gördü. Kayıplar tüm endekslere yayılırken bankacılık endeksinde de düşüş yüzde 3’ün üzerine çıktı.
Borsa İstanbul BİST 100 endeksi, negatif başladığı yeni haftada kayıpları yüzde 3,6'yı gördü. Ekonomistler, satış nedeni olarak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten gelen not indirimi ve küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik nedeniyle yaşanan satış dalgasını gösterdi.
BİST 100 Endeksi, 2.051 puandan yapılan geçen haftanın kapanışının ardından bugün 1.977 puana kadar çekilirken, kayıplar yüzde 3,6'yı gördü. Sanayi endeksinde yüzde 3,5, halka arz endeksinde yüzde 2,67, mali endekse yüzde 3, ulaştırma endeksinde ise yüzde 4,6 kayıp var.
DÜNYA BORSALARINDA EKRANLAR KIZARDI
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ihtimali nedeniyle küresel piyasaları olumsuz yönde etkiliyor ve satışlar yaşanıyor. Avrupa borsalarında da kayıpla yüzde 3 civarında seyrediyor. Almanya'da DAX Endeksi yüzde 3,4; Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 3; İspanya'da IBEX 35 yüzde 2,85; Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1,9 ekside. ABD'de vadeli endekslerde kayıpla ise yüzde 1'e yaklaşıyor. Asya borsaları da gerilerken petrol fiyatları 7 yılın zirvesine yükseldi, tahvil getirileri geriledi ve euro değer yitirdi. Açık olan bütün piyasalar satışın etkisiyle kızardı.
PETROL FİYATLARI 7 YILIN ZİRVESİNDE
Petrol fiyatları, dünyanın en büyük üreticisi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD ve Avrupa'nın yaptırım uygulayabileceği ve uygulanan yaptırımların petrol arzında sıkışıklık arzı kesintilerine yol açabileceği endişeleriyle 7 yılın zirvesine yükseldi. Sabah saatlerinde brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,5'in üzerinde artarak 96 doların üzerini gördükten sonra gün ortasında 94,2 doların altına çekildi.
ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği endişeleriyle cuma günü 19 Kasım'dan bu yana görülen en yüksek seviye olan bin 865 doları test eden spot altın, yeni haftanın ilk gününde kar realizasyonları ile geriledi.
Spot altın fiyatı bu sabah cuma gününe göre yüzde 0,36 kayıpla 1854,64 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, spot altın fiyatının gerilemesinde ABD Hazine kâğıdı getirilerinin yükselmesinin de etkili olduğunu belirtiyor.
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