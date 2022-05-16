Son Dakika: Bütçe nisanda 50.2 milyar TL açık verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini açıkladı. Bakanlığın verilerine göre merkezi yönetim bütçesi 50.2 milyar TL açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini yayımladı.
Merkezi yönetim bütçesi nisanda 50.2 milyar TL açık verdi. Önceki ay bütçe 69 milyar TL'lik açık vermişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 214.3 milyar TL, bütçe gelirleri ise 164.1 milyar TL olarak kaydedildi.
Nisan ayında faiz dışı dengede ise 31.03 milyar TL'lik açık izlendi.
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