Son Dakika: Deprem bölgesi için 6 ay borç erteleme kararı!

Yayınlanma: 04.08.2023 - 08:16

Güncelleme: 04.08.2023 - 08:27

Deprem bolgesindeki esnafın Halkbank'a olan kredi borçları 6 ay daha ertelendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre erteleme için başvurular, 6 Ağustos'ta başlayıp 3 ay sürecek.

Ertelemeden faydalanacak 64 bin 191 esnafın toplam borcunun 9,5 milyar lira olduğu belirtiliyor.

Deprem bölgesindeki esnafların, uygulamadan faydalanabilmeleri için depremden etkilendiklerine dair bir belgeyi bankaya sunması gerekiyor.