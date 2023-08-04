Son Dakika: Deprem bölgesi için 6 ay borç erteleme kararı!
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile deprem bölgesindeki esnafın Halkbank'a olan kredi borçları 6 ay daha ertelendi.
Deprem bolgesindeki esnafın Halkbank'a olan kredi borçları 6 ay daha ertelendi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre erteleme için başvurular, 6 Ağustos'ta başlayıp 3 ay sürecek.
Ertelemeden faydalanacak 64 bin 191 esnafın toplam borcunun 9,5 milyar lira olduğu belirtiliyor.
Deprem bölgesindeki esnafların, uygulamadan faydalanabilmeleri için depremden etkilendiklerine dair bir belgeyi bankaya sunması gerekiyor.
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