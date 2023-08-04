Son Dakika: Deprem bölgesi için 6 ay borç erteleme kararı!

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile deprem bölgesindeki esnafın Halkbank'a olan kredi borçları 6 ay daha ertelendi.

İHA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 08:16
Son Dakika: Deprem bölgesi için 6 ay borç erteleme kararı!
Abone Ol google-news

Deprem bolgesindeki esnafın Halkbank'a olan kredi borçları 6 ay daha ertelendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre erteleme için başvurular, 6 Ağustos'ta başlayıp 3 ay sürecek.

Ertelemeden faydalanacak 64 bin 191 esnafın toplam borcunun 9,5 milyar lira olduğu belirtiliyor.

Deprem bölgesindeki esnafların, uygulamadan faydalanabilmeleri için depremden etkilendiklerine dair bir belgeyi bankaya sunması gerekiyor.


halkbank borç deprem bölgesi Son dakika

İlgili Haberler

Yurtdışına çıkışı engellenen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Cumhuriyet’e konuştu: ‘Yasak kararı İçişleri Bakanlığı’ndan’

Yurtdışına çıkışı engellenen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Cumhuriyet’e konuştu: ‘Yasak kararı İçişleri Bakanlığı’ndan’
Halkbank finale çıktı!

Halkbank finale çıktı!
Reuters'ın yanlış haberinin ardından... Bankacılık endeksine yalan Halkbank haberi darbesi

Reuters'ın yanlış haberinin ardından... Bankacılık endeksine yalan Halkbank haberi darbesi

En Çok Okunan Haberler