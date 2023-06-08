Son Dakika: Dolar ve Euro'da yeni rekor! İşte 8 Haziran döviz fiyatlarında son durum...

Yayınlanma: 08.06.2023 - 08:42

Güncelleme: 08.06.2023 - 09:31

Dolar, yeni bir rekor kırarak 23,30 seviyesinden güne başladı. 25 TL sınırını aşan Euro ise 25,59 seviyesine gelerek rekor tazeledi. Buna göre TL, Euro karşısında yüzde 2 değer kaybetmiş oldu.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden önce dolar 19.96 seviyesindeydi. Dolar dün yüzde 7'den fazla yükseliş göstermişti. Bugünkü yükselişle beraber seçim sonrasında dolar/TL'de yüzde 17.2'lik yükseliş yaşanmış oldu.

Analistler özellikle seçim sürecinde serbest piyasa ile bankalarrası piyasa arasında kur seviyelerinin farklılaştığını, seçim sonrasında bu makasın kapanmaya başladığını belirtti.

Uluslarası piyasalarda ise Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek haftaki faiz kararları bekleniyor.

ECB'nin ise 25 baz puanlık bir faiz arıtımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.