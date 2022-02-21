Son dakika: Dolarda son durum (21 Şubat 2022 Pazartesi)

21 Şubat 2022 Pazartesi, 10:27

Küresel piyasalarda, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle geçen hafta boyunca düşük risk iştahı ve yüksek oynaklık temasının hakim olduğu gözlenirken, ABD piyasalarının kapalı olacağı yeni haftanın ilk işlem gününde yön arayışının öne çıkması bekleniyor.

Yüksek enflasyon ve artan jeopolitik risklere yönelik duyarlılığın arttığı bir ortamda para politikalarının geleceğine yönelik gelişmeler de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşan mart ayı toplantısı öncesinde banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin hız kazandığı gözlenirken, Chicago Fed Başkanı Charles Evans, yüksek enflasyonun Fed'in para politikasını önemli ölçüde yeniden konumlandırmasını gerektirdiğini söyledi.

DOLARDA SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul serbest piyasada 13,6060 liradan alınan dolar 13,6080 liradan satılıyor. 15,4700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,4720 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6480 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4950 lira olmuştu.

YÖN ARAYIŞI ÖNE ÇIKACAK

Bugün ABD piyasalarının kapalı olması ve zayıf veri gündemi nedeniyle piyasalarda yön arayışının öne çıkacağını aktaran analistler, merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edileceğini söyledi.