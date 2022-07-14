Son Dakika: Dolar/TL 17.50'yi aştı

Dün, ABD'de 41 yılın en yüksek enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dolar/TL bugün 17.50'yi aştı.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:49
Son Dakika: Dolar/TL 17.50'yi aştı
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Enflasyon verilerinin ardından bugün dolar/TL paritesi 17.50'yi aşarak 17,5106 seviyesine ulaştı.

Dolar/TL şu dakikalarda 17.49 seviyesinden işlem görüyor.


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