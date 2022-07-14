Son Dakika: Dolar/TL 17.50'yi aştı
Dün, ABD'de 41 yılın en yüksek enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dolar/TL bugün 17.50'yi aştı.
Enflasyon verilerinin ardından bugün dolar/TL paritesi 17.50'yi aşarak 17,5106 seviyesine ulaştı.
Dolar/TL şu dakikalarda 17.49 seviyesinden işlem görüyor.
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