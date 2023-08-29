Son Dakika: Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Fiyat istikrarı vurgusu

Yayınlanma: 29.08.2023 - 13:08

Güncelleme: 29.08.2023 - 13:30

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında bugün toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Saray'ındaki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada "Fiyat istikrarının yanı sıra yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren politikalarımız kapsamında etkin ve kararlı adımlar atılmaya devam edilecektir" dedildi.

Toplantıda ayrıca OVP (2024-2026) çalışmalarında gelinen son durum ile Programda yer alacak makroekonomik tahminler ve öncelikli yapısal reform alanları değerlendirildi.

KAMU MALİYESİNDEN FİNANSAL MİMARİYE DEĞİŞİM ÖNGÖRÜSÜ

OVP ile ülkenin rekabet gücünü ve üretimdeki verimliliğini artıracak ve ekonomimizin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanmasının hedeflendiği; bu sayede kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişim öngörüldüğü vurgulandı.

Dış ticarette açık verilen enerji konusunda genel görünüm değerlendirilirken, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak ve enerjide arz güvenliğini sağlayacak kapsamlı yol haritasının detayları istişare edildi. Ayrıca, emisyon ticaret sisteminin uluslararası standartlar ve AB müktesebatı ile uyumlu geliştirilmesi yönünde çalışmaların hızlandırılması kararı alındı.