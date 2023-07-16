Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'akaryakıt zammı' açıklaması: ÖTV iki sebeple arttı...

Yayınlanma: 16.07.2023 - 18:28

Güncelleme: 16.07.2023 - 18:58

Akaryakıta ÖTV zammını içeren karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 lira olan ÖTV 7,52 liraya, motorinde 2,05 lira olan ÖTV ise 7,05 liraya yükseldi. Diğer akaryakıt ürünlerinde de litre başına 5 liraya yakın artış oldu. Artış gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Basın Açıklaması (16.07.2023) pic.twitter.com/Zo8Ctw80YB — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) July 16, 2023

Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır. Birincisi yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir" ifadelerine yer verildi.