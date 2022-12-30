Son Dakika... Euro/TL 20'yi aştı!
Son dakika haberleri... ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla dolar gerilerken Euro yükselişini sürdürüyor. Euro/TL'de 2022 yılının zirvesi görüldü.
Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.
Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu. Bu gelişme Euro/dolar paritesinde yükselişi beraberinde getirdi.
Bu sene 0,95’e kadar gerileyen Euro/dolar paritesi bugün 1,0692’ye kadar yükselirken, Euro/TL’de de bugün 20,02 ile iğne atarak 2022 yılının yeni zirvesi görüldü.
Euro/TL’de Aralık 2021’de 20.75 ile rekor kırılmıştı.
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