Son dakika... İş Bankası Genel Müdürü'nden 'faiz' yorumu
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "TCMB'nin faizi sabit bırakmasını bekliyorum, doğru olan da budur" diye konuştu.
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. "Faizleri indirmek enflasyon ve kuru kendi kendine bırakmak olacaktır" diyen Aran, "TCMB'nin faizi sabit bırakmasını bekliyorum, doğru olan da budur" ifadelerini kullandı.
GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE
Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 18 Kasım Perşembe günü toplanacak. Kurul, toplantının ardından faiz kararını açıklayacak.
DOLAR TARİHİ ZİRVEDE
Gözler perşembe gününe çevrilirken, piyasalarda da hareketli saatler yaşanıyor. 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyon cephesinde maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Küresel konjonktür ve yurt içi görünüm enflasyonla mücadelede son derece dikkatli olmamızı gerektiriyor" dedi.
Elvan'ın bu açıklamalarının ardından Türk Lirası, dolar karşısında erimeye devam ederken, serbest piyasada dolar 10,21, euro (avro) ise, 11,62 TL'ye yükselerek tarihi zirvelerini gördü.
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