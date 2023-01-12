Son Dakika... Maliye Bakanlığı'ndan memur maaş zammı açıklaması: Zamlı maaşlar iki parça halinde ödenecek

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 15:47

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 15:56

Memur ve tüm emeklilerin maaşlarında yüzde 30 artış getiren, işverene 400 lira asgari ücret desteği sağlanmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Kanunla en düşük emekli maaşı da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan memur maaş zammı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama geldi.

Açıklamada ''Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız'' denildi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) January 12, 2023

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