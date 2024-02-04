Son dakika... Mehmet Şimşek'ten Fatih Karahan mesajı

TCMB Başkanlık görevine atanan Fatih Karahan için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 15:29
Son dakika... Mehmet Şimşek'ten Fatih Karahan mesajı
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Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlık görevi Fatih Karahan atandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fatih Karahan'ın atanmasına ve ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden şunları kaydetti:

"Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. 

Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."


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