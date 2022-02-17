Vergi beyannamesi ve ödemelerde süre uzatıldı

Geçen yılın dördüncü çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 25 Şubat'a uzatıldı.

AA
17 Şubat 2022 Perşembe, 10:05
Vergi beyannamesi ve ödemelerde süre uzatıldı
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Söz konusu süre uzatımına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bugün verilmesi gereken 2021 dördüncü geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat gün sonuna kadar uzatıldı.

SON TARİH BUGÜN OLANLARIDA KAPSAYACAK

Süre uzatımı, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.


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