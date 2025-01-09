Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı!
Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada "Bedelli askerlik tutarı 243 bin 13 lira 44 kuruş olmuştur" denildi.
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Etiketler: #Milli Savunma Bakanlığı #Bedelli askerlik
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