Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretini açıkladı.

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 10:07

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada "Bedelli askerlik tutarı 243 bin 13 lira 44 kuruş olmuştur" denildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Etiketler: #Milli Savunma Bakanlığı #Bedelli askerlik

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