Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik ücreti, 217 bin 871 TL'den 243 bin 35 TL'ye yükseldi.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!
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İHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:35

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 11,54 zam alacak.

Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 TL'den 243 bin 35 TL'ye çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.


Etiketler: #Bedelli askerlik #Emekli #Memur #zam

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