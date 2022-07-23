Son Dakika: Motorine indirim geliyor
Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorine pazartesi gecesi 92 kuruş indirim gelecek.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Sözcü'nün sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorinin litre fiyatına 25 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim gelecek.
Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
Pazartesi gecesi gelecek indirimle birlikte, motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,46 TL’ye, Ankara’da 24,57 TL’ye ve İzmir’de 24,59 TL’ye gerileyecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,72 TL, Ankara ve İzmir’de 22,84 TL seviyesinde bulunuyor.
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