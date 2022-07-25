Son Dakika: Motorine indirim geliyor
Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorine salı gecesi itibarıyla 92 kuruş indirim gelecek.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
NTV'de yer alan habere göre, 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.
İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düşecek.
Benzin grubunda ise bir indirim beklenmiyor. Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 22,72 liradan satılıyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,38 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22,72 liradan satılıyor.
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