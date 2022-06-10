Son Dakika: Nebati'den yurtdışı yerleşikleri için TL açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yurtdışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurtdışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün gece Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) yapılan değişiklikler ile atılan ekonomik adımların ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"-Yurtdışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurtdışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir.
-Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurtdışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır.
-Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek."
Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir.— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) June 10, 2022
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