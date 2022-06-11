Nevşin Mengü 'kulis bilgi' diyerek anlattı: Saray'da 'Nebaticiler-Kavcıoğlucular' ayrılığı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında ciddi bir görüş ayrılığı olduğu öne sürülüyor. Gazeteci Nevşin Mengü, Saray'da son yapılan ekonomi zirvesine de yansıdığını belirttiği bu ayrılığa ilişkin kritik bir ayrıntıyı aktardı.
FOX TV’de canlı olarak yayınlanan 'Orta Sayfa' programında, AKP içerisinde ekonomi politikaları konusunda yaşanan tartışmaya dair çarpıcı kulis bilgileri aktarıldı.
Programın yorumcularından Nevşin Mengü, ekonomi kurmaylarının iki hafta önce Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaptıkları toplantıya ilişkin bilgileri anlattı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında ciddi bir anlaşmazlık olduğuna dikkat çeken Nevşin Mengü, GES programının Bakan Nebati’nin istediğini, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun sermaye kontrolüne varan önlemler almak istediğini iddia etti.
Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın sahibi olduğu Sabah gazetesinin bazı köşe yazarlarına dikkat çeken Mengü, "Sabah gazetesinin köşe yazarlarını okuyanlar Nebati'nin çok sert eleştirildiğini görecekler. Bunun altında ne var? İkiye bölünmüş durumda: Bir Şahap Kavcıoğlucular, bir Nureddin Nebaticiler" dedi.
İki hafta önce Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda bir uzlaşma çıkmadığını, daha sonra ise Kurul'un Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplandığını aktaran Mengü "Kulis bilgisi olarak aktarayım. O toplantı sırasında Merkez Bankası çalışanlarına 'Bir dakika çıkmayın, bu önlemler alınabilir siz bekleyin' deniliyor. Ve Merkez Bankası çalışanları gece yarılarına kadar kalıyor. Görünen o ki Nureddin Nebati tarafı ağır basmış" ifadelerini kullandı.
Mengü, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu sermaye kontrolü istediğini, daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, serbest piyasadan taviz verilemeyceğine dair vurguların ise Merkez Bankası'na yönelik olduğunu öne sürdü.
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