Son dakika: Piyasaların beklediği ABD enflasyonu açıklandı

10 Şubat 2022 Perşembe, 16:35

ABD'de Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Ülkede Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon göstergeleri de sınırlı da olsa beklentileri aştı.

Aylık bazda bakıldığında ise enflasyon yüzde 0,6 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,4 olarak belirlenmişti.

KRİTİK KONUMDA

Kritik ABD enflasyon verisi öncesi Fed yetkililerinden de kritik açıklamalar gelmişti. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını 2015’teki sıkılaşma döngüsünden daha hızlı bir şekilde artıracağını öngördü.

VERİLERE BAĞLIYDI

Öncesinde CNBC yayınına katılan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de faiz artırımının büyüklüğünün 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı olacağının açıklanacak verilere bağlı olacağını söyledi.

FED'DEN 100 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Güçlü gelen ABD enflasyonu sonrası Fed swaplarında Temmuz'a kadar 100 baz puan faiz artışı fiyatlaması görüldü.

Vadeli piyasalarda veriler öncesi Fed cephesinden mart ayı için 25 baz puanlık bir faiz artırımı fiyatlanıyor.

Veriler öncesi yaptığı değerlendirmede Franklin Templeton Fixed Income CIO’su Sonal Desai, piyasaların 2022’nin ikinci yarısı için biraz iyimser olduğunu ve enflasyonun keskin şekilde gerilemesini beklediğini belirtti.