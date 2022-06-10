Son dakika: Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 11'den Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önceki seviye olan yüzde 9.5'e indirdi.

Reuters
10 Haziran 2022 Cuma, 13:36
Son dakika: Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Rusya'nın 24 Şubat'ta "özel askeri operasyon" adını verdiği bir adım ile Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9.5'ten yüzde 20 seviyesine yükseltmişti. İlerleyen günlerde ise üç kez faiz indirimine gitmişti.

Rusya Merkez Bankası politika faizini 26 Mayıs'ta yzüde 14'ten yüzde 11'e indirmişti.

Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin yüzde 10'a düşürülmesini bekliyordu.

TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

Bankadan yapılan açıklamada "Rusya Merkez Bankası önümüzdeki toplantılarda politika faizinin düşürülmesine ihtiyaç olup olmadığının değerlendirecek" ifadesi yer aldı.

Bankanın bir sonraki para politikası toplantısının 22 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

Banka ayrıca 2022 yılı enflasyon beklentisini de yüzde 18-23 aralığından yüzde 14-17 aralığına düşürdü.


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