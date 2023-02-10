Son Dakika... SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları erken ödenecek

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 17:14
Son Dakika... SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları erken ödenecek
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Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecek.

 

MEMUR MAAŞ ÖDEMELERİ DE ÖNE ÇEKİLMİŞTİ

Türkiye genelinde kamuda çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş ödemeleri 4 gün erkene çekilerek 11 Şubat'ta yapılacak.


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