Son Dakika... SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları erken ödenecek
Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecek.
Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir.— T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) February 10, 2023
Geçmiş Olsun Türkiye. pic.twitter.com/gugnPyaSDt
MEMUR MAAŞ ÖDEMELERİ DE ÖNE ÇEKİLMİŞTİ
Türkiye genelinde kamuda çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş ödemeleri 4 gün erkene çekilerek 11 Şubat'ta yapılacak.
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