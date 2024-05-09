Son dakika... TCMB Başkanı Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:33

Güncelleme: 09.05.2024 - 10:53

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenliyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz.

Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız.

"KÜRESEL BÜYÜMEDE SINIRLI BİR ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.

Küresel büyümede 2024 yılında sınırlı bir artış öngörülmektedir. Jeopolitik gelişmeler ve sıkı politika öne çıkan küresel risk faktörleridir.

Küresel enflasyon hedeflerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir, merkez bankaları parasal sıkılığı korumaktadır. Gelişmiş ülke merkez bankalarının daha geç ve daha yavaş faiz indirimine gideceği beklentileri kuvvetlenmiştir.

"ENFLASYON TAHMİNLERİMİZİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Parasal sıkılaştırmanın iç talebe etkilerini çeşitli göstergeler üzerinden yakından takip etmekteyiz. 2024 yılı ikinci yarısında, parasal aktarımın gecikmeli etkisiyle, iç talepte zayıflama olacağını ve bu sayede cari dengedeki iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz.

Tüketici enflasyonu öngörülen tahmin aralığının üzerinde gerçekleşmiştir. Son 3 ayda enflasyon öngörülerimiziden yüksek seyir izledi. Enflasyon göstergeleri ana eğilimde gerilemeye işaret etmektedir.

Son dönemde hizmetler grubundaki fiyat artışlarının, diğer gruplara kıyasla daha güçlü olduğunu görüyoruz.

Enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsaması, dezenflasyon açısından kritik önemdedir. Ekonomik birimlerin beklentilerindeki ayrışma ve olası oynaklıklara karşı, parasal aktarımın etkinliğini artırmak amacıyla, makroihtiyati politikaları uygulamaya devam ediyoruz.

KONUT FİYATLARI AÇIKLAMASI

Konut piyasasındaki gelişmeleri öncü gösterge olarak yakından takip ediyoruz. Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlamaktadır.

Konut fiyatlarının artış eğilimi tüketici fiyatlarındaki artış eğiliminin altında seyretmektedir. Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz.

"KREDİ TALEBİ YAVAŞLAYACAK"

Menkul kıymet tesis uygulamasını 9 Mayıs itibarıyla tamamen sonlandırdık. Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız.

Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaktır.

Parasal sıkılaştırma finans piyasalarına hızlı ve güçlü yansıyor.Kredi faizlerinin geldiği seviye iç talebin yavaşlamasına destek verecek."

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