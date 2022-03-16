Son Dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne inceleme

16 Mart 2022 Çarşamba, 12:05

Ticaret Bakanlığı çimento sektöründe yer alan üretici, tedarikçi ve perakendecilere yönelik inceleme başlattı.

Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirecek denetimlerle, maliyet artışları ve fiyat değişimleri araştırılarak bir haksız veya fahiş fiyat artışı olup olmadığına bakılacak.