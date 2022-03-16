Son Dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne inceleme

Ticaret Bakanlığı çimento sektöründe yer alan üretici tedarikçi ve perakendecilere ilişkin inceleme yaparak fahiş fiyat olup olmadığını tespit edecek.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2022 Çarşamba, 12:05
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne inceleme
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Ticaret Bakanlığı çimento sektöründe yer alan üretici, tedarikçi ve perakendecilere yönelik inceleme başlattı.

Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirecek denetimlerle, maliyet artışları ve fiyat değişimleri araştırılarak bir haksız veya fahiş fiyat artışı olup olmadığına bakılacak.



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