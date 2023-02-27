Son Dakika.... Ürün ve kirada fahiş fiyat artışına hapis cezası geliyor

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 17:14

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 17:14

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, Bakanlık, deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla yeni yasal düzenleme için teknik çalışma başlattı.

Çalışmaları devam eden düzenlemeye göre, TCK'ye yeni bir madde eklenerek, deprem ve salgın dönemlerinde fırsatçılık yapanlara hapis cezası verilecek. Deprem ve salgın dönemlerinde kiraların ve ürünlerin fiyatlarını fahiş oranda artıranlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu kişilere adli para cezası verilecek.

DÜZENLEME MECLİS'E GELECEK

Depremler sonrasında kiraların yanı sıra nakliye ve taşınma ücretlerini artıranlar da bu düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

Yeni düzenlemenin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.