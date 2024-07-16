Son dakika... Yurtdışı çıkış harcına zam geldi

Yayınlanma: 16.07.2024 - 12:20

Güncelleme: 16.07.2024 - 12:34

Uzun süredir tartışma konusu olan yurtdışı çıkış harcına zam geldi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunulacak vergi paketinin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güler, 150 TL olarak uygulanan yurtdışı çıkış harcının 500 liraya yükseltileceğini açıkladı.

Teklifin 'vergi paketi' içerisinde Meclis'e sunulacağını duyurdu.

Yurtdışına seyahat eden yurttaşların ödediği bir vergi türü olan yurtdışı çıkış harcı ilk kez 1 Ağustos 2001 tarihinde uygulamaya konuldu.