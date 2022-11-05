Son Dakika...Bakan Kurum açıkladı: Sosyal konutta ilk kura tarihi belli oldu

05 Kasım 2022 Cumartesi, 15:56

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde konutların ilk kuralarının çekileceği illeri ve tarihleri açıkladı. İlk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını belirtti.

KURA TARİHLERİ DUYURULDU

Bakan Kurum açıklamasında şunları ifade etti;

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız.

İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde yurttaşlaımıza teslim edeceğiz."