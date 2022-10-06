Sonbahar habercisi alıç tezgahlarda yerini aldı

06 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

Sonbaharın habercisi alıç, semt pazarları ve seyyar tezgahlarda yerini aldı. Ülkemizde belirli yerlerde yetişen zengin C vitamini ile dolu olan alıcın birçok hastalığa iyi geldiği değerlendiriliyor. Daha çok bağışıklık sistemi için sirkesi yapılan bu meyve, tezgahlarda kilosu 20 liraya satılıyor.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Gazi Caddesi’nde 20 yıla yakın seyyar satıcılık yapan Ali Karahan, sonbaharın gelmesiyle Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki dağlık arazilerden getirdiği alıç meyvesinin kilosunu 20 TL’den müşteriye sunuyor. Kırmızı renkli olan alıcın sarı renkteki alıca göre daha pahalı olduğuna değinen Karahan, “25-30 Eylül gibi alıç tezgahlarda yerini alır. Alıçlarımızı getirmeden önce seçip tartıyoruz. Alıcın kilosu değişiyor. İlk çıktığı zaman çok pahalıydı. Şu an biraz düştü. Kilosunu 20 Türk Lirasıyla müşterilere sunuyoruz. İhtiyaç olmadığı için müşteriler yarım kilo ve bir kilo alıyor. Kırmızı alıç sarı alıca göre daha pahalıdır. Sarı alıç 3-4 gün geçtikten sonra rengini kaybeder. Bundan dolayı albenisi kalmaz. Onun için kırmızı alıca daha rağbet var” dedi.



