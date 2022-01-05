Son dakika | Nureddin Nebati patronlarla buluştu

05 Ocak 2022 Çarşamba, 10:52

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetimi ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Bakan Nebati, konuşmasında "Geçen yıl ilk 3 çeyrekte reel gayri safi hasıla büyümesi yüzde 11,7'ye ulaştı. Bu yıl bu büyüme trendi devam edecek. Malum geçen gün Cumhurbaşkanımızı 225 milyar dolarlık ihracat rakamını açıkladı ve bu yıl ki 250 milyarlık hedefi ortaya koydu. Bu hedefe çok rahat bir şekilde ulaşacağımız açık. Türkiye ihracat dayalı büyümeye devam edecek. Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 8,5 artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

Nebati "yeni ekonomik modeli"ni ise “Biz Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar” sözleriyle anlattı.

Nebati'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Cari işlemlerdeki iyileşme sürüyor - Yeni ekonomik modelle birlikte düşük cari açıktan cari fazlasına geçeceğiz. Ortodoks politikaları kenara bıraktık. Bütçe disiplininden taviz vermemek koşuluyla yolumuza devam edeceğiz. Geçen yıl ilk 3 çeyrekte reel gayri safi hasıla büyümesi yüzde 11,7'ye ulaştı. Bu yıl bu büyüme trendi devam edecek. Malum geçen gün Cumhurbaşkanımız 225 milyar dolarlık ihracat rakamını açıkladı ve bu yıl ki 250 milyarlık hedefini ortaya koydu. Kapasite kullanımın oranının yüzde 80'lere geldiği Türkiye yeni yatırımlarla bu hedefe çok rahat bir şekilde ulaşacağımız açık. Türkiye ihracat dayalı büyümeye devam edecek. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 8,5 artış gösterdi. İmalat sanayi kullanım oranı aralıkta yüzde 78,4'le son yılların en yüksek değerine ulaştı. Satın alma yöneticileri endeksi en yüksek eşikle yluna devam ediyor

Kapandığımızda istihdamda ciddi işten çıkarmalar olacak diye ortalığı yaygaraya verenler oldu ne oldu 2021 ilk 10 ayında 2 milyonun üzerinde toplam istihdam artışı yaşanarak salgın öncesi döneme ulaştı ve bunu da aştı.

Artık ayda 20 milyar dolar ihracatla yolumuza devam ediyoruz. 2021'de ithalat yıllık yüzde 23,6 arttı. İhracat 32,9 arttı yani dış ticaret açığı 7,8 oranında azalarak 45,9 milyar dolara geriledi. Turizmde tarihi rekorlar kırdık. İlk defa Akdeniz ülkelerinden fazla turist kabul ettik. Salgına ve kapanmalara rağmen 29 milyon turistle 24 milyar doları aşan turizm geliri elde ettik. Bu yıl bunu da aşacağız ve rekorlarımızı kıra kıra yolumuza devam edeceğiz. Kişi başına düşen turizm geliri artarak devam edecek.

TL'yi güçlendirecek enstrümanlarımızı sunduk, dönem bu enstrümanları kullanma dönemi. Birilerinin bize söylediği ve öğrettiği şeyin dışına çıkıyoruz, bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Döviz kurları dengeye kavuştu.

Ekim ayı itibariyle cari açık 15,4 milyar dolara geriledi. Yıl sonunda bunun daha iyi seviyelere geleceğine ilişkin göstergeler bizi mutlu ediyor. 2021'de çift haneli büyüme bekleniyor. Bunu da iyi bir noktada bitireceğiz ve cari açık yüzde 2'nin altını düşüyor. Şunu söylüyoruz; yeni ekonomik model düşük cari açıktan inşallah bu yıldan itibaren cari fazla ve büyümeye devam edecek. İhracat artmaya devam edecek içerideki üretim artacak sanayi gelişecek istihdam artacak ve bu yıl tarihi rekorların kırıldığı yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu yani bu yılın daha öngörülebilir olduğu istikrarlı ve Türkiye'nin kazanımlarının yüksek olduğu bir yıl olacak.

Dün itibariyle kur korumalı TL mevduatta 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik.

Enflasyon önceliğimiz ve mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Bundan sonrası yeni ekonomik modelimizin Türkiye’de uygulanabilir bir halde devam ettirilmesi, 2022 yılının öngörülebilir istikrarlı hedeflere uygun bir şekilde devam ettirilmesi, ve aldığımız bu gücü topluma ekonomi politikaları yönüyle de yayma dürtüsünden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Buradaki en önemli paydaşlarımız iş dünyası. Çünkü onlar istihdama katkı sağlayacaklar, onlar ürettikleriyle ülke ihracatın sırtlayıp yollarına devam edecekler. Biz sizinle birlikteyiz. Reel gerçekçi her türlü talepler noktasında da piyasada ön açıcı asla engelleyici olmayan politikalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda sizin her türlü öneri, görüşlerinizi çok değerli bir şekilde açıklıkla kabul ettiğimizi açıklıkla ifade ediyorum .Tüm ekonomi yönetimi olarak piyasa paydaşlarından habersiz asla bir adım atılmayacağını, şeffaflık vurgusunu net olarak yaptığımızı ifade ediyorum."