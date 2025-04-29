S&P Global Ratings: Bankaların performansı TCMB'ye bağlı

Yayınlanma: 29.04.2025 - 14:37

Güncelleme: 29.04.2025 - 14:37

S&P Global Ratings Finansal Kurumlar Direktör Yardımcısı Anais Ozyavuz, bankaların performansının büyük ölçüde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı kararlara bağlı olduğunu söyledi.

Ozyavuz, ForInvest Smart Content'ten Onur Kuzu'nun sorularını yanıtlayarak, TCMB'nin faiz politikaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Ana senaryolarında, TCMB'nin gösterge faizini yüzde 46 seviyesinde tutup yaz aylarından itibaren kademeli faiz indirimleri yapmayı planladıklarını belirtti. Bu varsayım, kurun istikrar kazanması, rezervlerin artması ve aylık enflasyonun kabul edilebilir seviyede seyretmesi üzerine şekillendi.

'FAİZ ARTIŞI BEKLEMİYORUZ'

Ozyavuz, "Faiz artışı beklemiyoruz" diyerek, böyle bir adımın ancak mali istikrar ya da dezenflasyon konusunda ciddi risklerin oluşması durumunda gündeme gelebileceğini vurguladı. Ayrıca, 2025'te varlık kalitesinde bozulma beklentisi olduğunu ancak faiz artışlarının bu durumu geciktirebileceğini ifade etti.

Faiz indiriminin ise şu an için uzak bir ihtimal olduğunu belirten Ozyavuz, daha sıkı finansman koşulları ve artan fonlama maliyetlerinin marjlarda baskı yaratacağını söyledi. İyileşmenin ise ancak yılın üçüncü çeyreği ve dördüncü çeyreğinde belirginleşmesini öngördüklerini belirtti.

BANKALARIN PERFORMANSI TCMB'YE BAĞLI

Bankaların performansının büyük ölçüde TCMB'nin alacağı adımlara bağlı olduğunu yineleyen Ozyavuz, erken bir faiz indirim döngüsünün kârlılığı hızlandırabileceğini, ancak yeni faiz artırımları veya sıkılaştırma adımlarının kârlılıktaki toparlanmayı erteleyeceğini ifade etti.

Türk bankalarının genel olarak iyi yönetildiğini belirten Ozyavuz, sektörün piyasa güvenine aşırı derecede hassas olduğunu ve ekonomik ortamın zayıflığının ile yüksek volatilitenin bankacılık sektörünü olumsuz etkilediğini de vurguladı. Bankaların kısa vadeli dış finansmana olan yüksek bağımlılığının, yatırımcı güvenindeki değişimlere karşı sektörü kırılgan hale getirdiğini belirtti.