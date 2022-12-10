SPK iki şirketin halka arzına onay verdi

10 Aralık 2022 Cumartesi, 12:25

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Tera Yatırım'ın 10 liradan, Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım'ın 66 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Gedik Yatırım Menkul Değerler'in 177,4 milyon liralık, Euro Yatırım Holding AŞ'nin 90 milyon liralık bedelli, İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı onaylandı.

İHRAÇ BAŞVURUSUNA İZİN



Creditwest Faktoring'in 210 milyon liralık, Volkswagen Doğuş Finansman AŞ'nin 500 milyon liralık, Enerjisa Enerji'nin 15 milyar liralık, Ak Faktoring'in 143 milyon liralık, Şekerbank'ın 1,5 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, TF Varlık Kiralama AŞ'nin 15 milyar liralık, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Boyut Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Kalkınma ODTÜ Teknokent Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talepleri olumlu karşılandı.