SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul, dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirildi.
SPK ve Borsa İstanbul tarafından telefon dolandırıcılığına ilişkin duyurular yapıldı.
Duyurularda, son günlerde kendisini SPK ve Borsa İstanbul'un yöneticisi, çalışanlarının yakını olarak tanıtıp veya bu kuruluşların yöneticilerinin veya personelinin adını kullanıp, yurttaşlardan ve şirketlerden muhtelif taleplerle para istenildiği yönünde bilgi edinildiği belirtildi.
Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiği aktarılan her iki duyuruda da "Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #SPK #Borsa İstanbul #dolandırıcılık
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