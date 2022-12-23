SPK’dan Twitter'da 'Al' tavsiyesi verip satış yapan isme büyük ceza

23 Aralık 2022 Cuma, 09:22

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aksa Enerji (#AKSEN) ve Teknosa (#TKNSA) hisselerinde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili yürütülen incelemeler sonucunda bir kişiye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kararla ilgili SPK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, AKSEN hisselerinde 18 Ağustos 2022 - 5 Eylül 2022 döneminde, TKNSA hisselerinde ise 18 Ağustos 2022 - 13 Ekim 2022 tarihleri arasında, @borsa_analiz_1 Twitter hesabı üzerinden söz konusu 2 hisseyle ilgili olarak takipçilerine al veya tut tavsiyesi verdikten sonra sahibi olduğu payları sattığı belirlenen Tahir Göze'ye 907 bin 984 lira idari para cezası kesildi.