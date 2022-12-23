SPK’dan Twitter'da 'Al' tavsiyesi verip satış yapan isme büyük ceza
AKSEN ve TKNSA hisselerinde Twitter üzerinden takipçilerine al veya tut tavsiyesi verdikten sonra kendi satışa geçtiği belirlenen Tahir Göze'ye 907 bin 984 lira para cezası kesildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aksa Enerji (#AKSEN) ve Teknosa (#TKNSA) hisselerinde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili yürütülen incelemeler sonucunda bir kişiye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
Kararla ilgili SPK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, AKSEN hisselerinde 18 Ağustos 2022 - 5 Eylül 2022 döneminde, TKNSA hisselerinde ise 18 Ağustos 2022 - 13 Ekim 2022 tarihleri arasında, @borsa_analiz_1 Twitter hesabı üzerinden söz konusu 2 hisseyle ilgili olarak takipçilerine al veya tut tavsiyesi verdikten sonra sahibi olduğu payları sattığı belirlenen Tahir Göze'ye 907 bin 984 lira idari para cezası kesildi.
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