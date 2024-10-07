Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 07.10.2024 - 14:29

Güncelleme: 07.10.2024 - 14:29

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 805 bin 107 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 439 bin 664 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 176 lira 96 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 646 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 785 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 568 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 777 bin 537 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 102 milyon 647 bin 964 metreküp olarak kayıtlara geçti.