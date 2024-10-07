Spot piyasada elektrik fiyatları

Yayınlanma: 07.10.2024 - 14:27

Güncelleme: 07.10.2024 - 14:27

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,74 artarak 1 milyar 570 milyon 855 bin 468 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 606 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 603 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak belirlendi.