Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı ( 5 Ağustos 2022)

05 Ağustos 2022 Cuma, 15:18

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 89 milyon 922 bin 160 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 65 milyon 418 bin 580 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 289 lira 3 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 5 milyon 201 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 807 lira 70 kuruş, satış fiyatı 16 bin 770 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 124 milyon 620 bin 751 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 494 bin 507 metreküp olarak kayıtlara geçti.