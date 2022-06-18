Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (18 Haziran 2022)

18 Haziran 2022 Cumartesi, 14:15

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 35 milyon 419 bin 785 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 26 milyon 104 bin 311 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 993 lira 25 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 622 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 383 lira 5 kuruş, satış fiyatı 12 bin 603 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 132 milyon 111 bin 742 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 117 bin 472 metreküp olarak kayıtlara geçti.