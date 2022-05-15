Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 24 milyon 374 bin 536 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 26 milyon 401 bin 350 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 863 lira 54 kuruş olarak belirlendi.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 863 lira 54 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 54 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 219 lira 45 kuruş, satış fiyatı 11 bin 507 lira 63 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 117 milyon 323 bin 225 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 117 milyon 846 bin 52 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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