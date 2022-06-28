Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (28 Haziran 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 681 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 62 milyon 200 bin 832 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 81 milyon 957 bin 450 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 681 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 4 milyon 904 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 61 lira 43 kuruş, satış fiyatı 12 bin 300 lira 57 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 111 milyon 179 bin 616 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 117 milyon 13 bin 983 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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