Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (29 Haziran 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 685 lira 18 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 196 milyon 908 bin 105 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 62 milyon 200 bin 832 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 685 lira 18 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 15 milyon 521 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 65 lira 74 kuruş, satış fiyatı 12 bin 304 lira 62 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 109 milyon 624 bin 570 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 933 bin 696 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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