Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (3 Eylül 2022)

03 Eylül 2022 Cumartesi, 14:10

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 25 bin 592 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğagaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 25 bin 592 lira 57 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 610 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 360 lira 35 kuruş, satış fiyatı 24 bin 824 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 126 milyon 963 bin 142 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 131 milyon 575 bin 122 metreküp olarak kayıtlara geçti.