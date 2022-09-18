Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (18 Eylül 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 50 bin 452 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 212 milyon 400 bin 869 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira olarak belirlendi.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 116 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 85 lira 91 kuruş, satış fiyatı 25 bin 508 lira 9 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 97 milyon 920 bin 815 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 99 milyon 58 bin 486 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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