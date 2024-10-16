Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu?

Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:43

Güncelleme: 16.10.2024 - 15:43

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 16,2 azalarak 1 milyar 191 milyon 960 bin 881 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00 ve 18.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 650 lira 14 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1933 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1950 lira 20 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.