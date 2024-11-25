Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 25 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları

Yayınlanma: 25.11.2024 - 15:03

Güncelleme: 25.11.2024 - 15:03

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 13,1 artarak 1 milyar 841 milyon 375 bin 481 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00 ile 21.00 saatleri arasında 3 bin lira , en düşük saat 03.00'te 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 779 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 808 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.