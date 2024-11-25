Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 25 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 25 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 15:03

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 13,1 artarak 1 milyar 841 milyon 375 bin 481 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00 ile 21.00 saatleri arasında 3 bin lira , en düşük saat 03.00'te 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 779 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 808 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.


Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ

İlgili Haberler

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 21 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 21 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları
Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 22 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 22 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 22 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 22 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler