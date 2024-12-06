Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 06.12.2024 - 14:54

Güncelleme: 06.12.2024 - 14:54

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 829 bin 170 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 80 bin 352 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 134 lira 1 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 728 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 740 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 527 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 272 milyon 737 bin 516 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 273 milyon 432 bin 797 metreküp olarak kayıtlara geçti.