Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 4 Aralık 2024 spot elektrik fiyatları

Yayınlanma: 04.12.2024 - 14:55

Güncelleme: 04.12.2024 - 14:55

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 2 azalarak 1 milyar 736 milyon 648 bin 103 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 09.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 05.00'te 2 bin 53 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 693 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 732 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 54 lira olarak belirlendi.