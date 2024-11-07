Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 7 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 07.11.2024 - 17:14

Güncelleme: 07.11.2024 - 17:14

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 736 bin 410 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 894 bin 635 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 295 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 451 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 909 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 680 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 190 milyon 688 bin 200 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 190 milyon 336 bin 612 metreküp olarak kayıtlara geçti.